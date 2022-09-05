Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlçeye bağlı Andıran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ahmet Gökcecik, yangına 10 araç ve 50 personel ile müdahale ettiklerini ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Tevfik Öztürk Orman İşletme Müdürlüğü Amasya AFAD Güncel Haberler

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