Amasya gündem haberi | Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı Amasya haberlerine göre Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe, Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, CHP İlçe Başkanı Hasan Topal, İYİ Parti İlçe Başkanı Erhan Turgut ile vatandaşlar katıldı. Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını dile getirerek, "Hoşgörü ayı olan muharrem ayında aşure dağıttık. Halkımız da çok yoğun ilgi gösterdi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi. Konuşmaların ardından dualar edildi. Güncel AA / Murat Demirci Cumhuriyet Meydanı Gümüşhacıköy Zehra Özyol Amasya Güncel Haberler

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