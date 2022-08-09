Amasya gündem haberi | Amasya'da sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar kurtardı Amasya haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca kurtarılarak doğaya salındı. Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca kurtarılarak doğaya salındı. Durucasu köyünde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü. Uzatılan tırmık ile akıntıya kapılması engellenen karaca, suya giren kişinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Tekrar kanala düşmemesi için uzak bir noktaya götürülen karaca, burada doğaya salındı. Karacanın kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güncel AA / Cihan Okur Durucasu Amasya Güncel Haberler

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