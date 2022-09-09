Kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kuyumcuyu soyduktan sonra polis ekiplerince yakalanan M.A.A'nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Madde bağımlısı olduğu belirlenen M.A.A'nın çaldığı altınların bulunması için çalışmalar sürüyor. İlçede dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki kuyumcuya girip iş yeri sahibini tabancayla tehdit ederek altınları alıp kaçan M.A.A, polis ekiplerince evinde yakalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Murat Demirci Cumhuriyet Meydanı Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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