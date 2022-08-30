Amasya gündem: Amasya'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Amasya haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a giden Atilla B. (62) yönetimindeki 34 FNN 169 plakalı otomobil, Karacaören mevkisinde tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Bahriye B. (60) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Demirci Gümüşhacıköy İstanbul Samsun Amasya Güncel Haberler

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