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Amasya'dan Umre'ye Üniversiteli Gençler Uğurlandı

Amasya'dan Umre'ye Üniversiteli Gençler Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde Amasya'dan kutsal topraklara gidecek üniversite öğrencileri, Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Amasya Valisi Önder Bakan, gençlerin bu manevi yolculuktan en iyi şekilde yararlanmalarını diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde Amasya'dan Umre'ye gidecek üniversiteli gençler, düzenlenen programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, umrenin manevi bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu kutsal ziyaretten en güzel şekilde istifade etmelerini temenni etti.

İl Müftüsü Hamza Bayram'ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları uğurlandı.

Programa, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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