Amasya'dan deprem bölgesine oyuncak ve eğitim materyali yardımı

Amasya ve ilçelerinden "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Amasya ve ilçelerinden "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım gönderilmeye devam ediliyor.

65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu'nda oluşturulan oyuncak toplama merkezine çocuklar ve vatandaşlarca oyuncak ve eğitim materyalleri getirildi. Kolilenen oyuncak ve eğitim materyalleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Keskiner, AA muhabirine, Türkiye genelinde çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlerin deprem bölgesi için gönüllü olarak psikolojik destek ekibi kurduklarını söyledi.

Deprem yaşanan illerde görevlendirilen öğretmenlerin milli eğitim müdürlüklerine oyuncak ve eğitim materyali ihtiyacı olduğunu ilettiğini anlatan Keskiner, "Öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve halkımız buna çok büyük destek verdi. Buradan topladığımız eşyalar, oyuncak ve materyaller deprem bölgesine ve orada görevlendirilen öğretmenlerimize ulaştırılacak." dedi.

Oyuncağını depremzedelere bağışlayan 7 yaşındaki Bera Yeşilyurt ise depremden dolayı çok üzgün olduğunu, en sevdiği oyuncakları depremzede çocuklara hediye ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinden acil ihtiyaç olarak bildirilen mobil tuvalet aracı da Merzifon Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a gönderildi.

Merzifon Belediyesi Aşevi Müdürlüğü, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzedeler ile bölgede çalışan görevlilere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Merzifon Kaymakamlığınca organize edilen yardımlar kapsamında STK'ler ile köylerde yaşayanlarca hazırlanan 3 tır odun da deprem bölgesine sevk edildi.