Haberler

Amasya'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Samsun bölge finaline katılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Amasya'dan katılan 11 proje, Samsun bölge finalinde sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, öğrencilerin bilimsel çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Amasya'dan 11 projenin Samsun bölge finaline katıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da düzenlenen bölge finalinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar ve Samsun TÜBİTAK İl Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topçu, öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katipoğlu, öğrencilerin bilimsel merak, araştırma becerisi ve üretkenliklerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu tür yarışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Katipoğlu, Samsun bölge finalinde Amasya'dan 11 projenin yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi