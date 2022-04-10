Son dakika haberleri! Trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya-Çorum kara yolunun Yıldızköy mevkisinde, Abdürrahim O'nun kullandığı 21 HD 374 plakalı otomobil ile Adem I'nın kullandığı 34 ABE 294 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Emin ve Rüveyde O. ile Hüseyin ve Hasan I. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title