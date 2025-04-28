Amasya'daki Tatlıpınar Köyü, Yangın Güvenliği ve Sıfır Atık Uygulamalarıyla Örnek Oluyor

Bu köyde her sokakta yangın vanası var

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde her sokak girişinde bulunan yangın vanaları muhtemel yangınlara karşı örnek bir tedbir olarak dikkat çekiyor. Muhtarın yangınlara müdahale planı oluşturduğu köy, yerlere kimsenin çöp atmayıp uygulanan sıfır atık kampanyasıyla da Bakan Murat Kurum tarafından 'Bu köy başka köy' sözleriyle örnek gösterilmişti.

140 haneli, 500 nüfuslu köyde 1 dönem muhtarlık yaptıktan sonra ara verip 6 yıl önce yeniden köyü yönetmeye başlayan 64 yaşındaki muhtar Cemal Onat, 7 yıl önce evinin önüne konuşlandırdığı yangın vanasının sayesinde samanlığında çıkan yangını evine sıçramadan söndürmeyi başardı. Bunu gören köylülerin, "Bu böyle olmaz. Yangın teşkilatı kuralım. Biz de alalım. Her yere kuralım" sözleri üzerine köyde 100 metre aralıklarla yangın vanaları kuruldu. Muhtar köyde yangına müdahale planı oluşturdu. Su hattına bağlanan sistem sayesinde köyde çıkan yangınların büyümeden önlenmesi sağlandı.

Benzer sistemlerin bulunmadığı çevre köylerde çıkan yangınlara müdahale için Taşova ilçe merkezinden yönlendirilen itfaiye araçlarının su dolumu amacıyla kendi köylerine geldiğini belirten evli ve 6 çocuk babası Onat, "Yangın musluğundan hortumu çektiğimiz zaman 100 metre ileri gidiyor. Öbür taraftan bu tarafa da 100 metre geliyor. Gerekirse itfaiye geldiği zaman itfaiyeye de takviye yapıyoruz. İtfaiye gelene kadar vatandaşımız hızlı bir şekilde bilinçli olarak müdahale etmektedir" diye konuştu.

Bütün evlerde ve sokak girişlerinde geri dönüşüm kutularının bulunup atıkların çöple karıştırılmadan toplandığı köy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık uygulamalarında 'örnek' gösterilmişti. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı köyün görüntülerini "Bu köy başka köy" notuyla paylaşmıştı.