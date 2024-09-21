Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Zumba ve Step Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Zumba ve Step Festivali'nde kadınlar, antrenör eşliğinde dans ederek hareketliliğe destek verdiler.

Amasya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Zumba ve Step Festivali" gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda düzenlenen festivale katılan kadınlar, antrenör eşliğinde zumba ve step yaptı.

Belediye bünyesinde spor eğitmeni olarak görev yapan Derya Koç, AA muhabirine, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 1 haftadır etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, etkinliklerini Zumba ve Step Festivali ile sonlandırdıklarını söyledi.

Festivale katılan Ayşe Merve Yalçın ise güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası'na dans yaparak destek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Güncel amasya Yaşam Spor

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });