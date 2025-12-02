Haberler

Amasya'da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, mahkum taşıyan bir midibüsün de bulunduğu zincirleme kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde mahkum taşıyan midibüsün de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 23 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün Amasya-Samsun kara yolu Merzifon Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, yeni araç taşıyan bir TIR ve içinde mahkumların olduğu midibüs çarpıştı. Kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoför yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, bu sabah taburcu edildi. 12 mahkum, tahsis edilen araçla nakilleri yapılan illere gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
