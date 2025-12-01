Amasya'da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza ile ilgili Amasya Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün 20.01'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Samsun istikametinde Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkiinde bir cezaevi nakil aracının içerisinde yer aldığı trafik kazası meydana geldiği bildirilmiştir. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle; sağlık, itfaiye, trafik ve emniyet birimleri sevk edilmiştir. Yaşanan kaza sonucu İstanbul'dan çeşitli illere nakilleri yapılan 12'si hükümlü, 9'u jandarma personeli ve 2'si cezaevi nakil aracı sürücüsü olmak üzere, toplam 23 kişi hafif şekilde yaralanmıştır'" denildi.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,