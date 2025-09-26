Haberler

Amasya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Amasya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da Ferhat Tüneli'nde servis minibüsü ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Hakan Ç. yönetimindeki 05 AAV 176 plakalı hafif ticari araç ile Yıldıray D.'nin kullandığı 05 ED 024 plakalı hafif ticari araç, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Yalçın D. idaresindeki 05 S 0044 plakalı servis minibüsü, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç sürücülerinden Hakan Ç. ile yanında bulunan Asil Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza tüneldeki güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
