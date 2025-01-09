Amasya'da Zihinsel Engelli Öğrenciye Polislerden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Amasya'da 15 yaşındaki zihinsel engelli öğrenciye, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel eğitim öğrencisi Zahide Nur Üçay için doğum günü kutlaması hazırladı.

Üçay'ın eğitim gördüğü Amasya Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'na gelen polisler Üçay'ın doğum gününü kutladı.

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Üçay ile sohbet eden polisler, hediye ettikleri polis üniformasını Üçay'a giydirdi

Çok mutlu olduğunu ifade eden Üçay, "Bugün benim doğum günüm. Polisler bana doğum günü hediyesi yaptılar, sürpriz yaptılar. Çok mutlu oldum, size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Abbas Uğurlu ise, "Kızımızın özel gününde, doğum gününde bizleri yalnız bırakmayıp, bizi gelip burada mutlu ettiği için polis arkadaşlarımıza kızımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok mutlu olduk, bu özel çocuklarımızın bu özel gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için." diye konuştu.