Amasya'da Yuvacık köyünde bir bağ evi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Amasya'nın Yuvacık köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Amasya'da Yuvacık köyündeki bir bağ evi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yükselen dumanlar görenleri endişelendirdi.
Edinilen bilgiye göre, Levent Aydın'a ait bağ evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.
Yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel