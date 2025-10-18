Haberler

Amasya'da Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Amasya'da Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti
Amasya'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Hüseyin Koçaslan, hastanede hayatını kaybetti. Kazada Koçaslan'ın alkollü olduğu belirlendi.

AMASYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hüseyin Koçaslan (60), hayatını kaybetti. Koçaslan'ın alkollü olduğu belirlenirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. E.Ü. yönetimindeki 05 EC 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçaslan, yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koçaslan, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Koçaslan'ın 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşakta yola çıkıp karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
