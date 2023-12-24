Amasya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı
Amasya'da Tokat'tan Tekirdağ'a giden bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak çamura saplandı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki 60 BR 88 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.