AMASYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 6 ÖLÜ 33 YARALI

İzmir'den Erbaa'ya gitmekte olan ve Çorum istikametinden Merzifon'a gelirken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkıp devrildi.

İzmir'den Erbaa'ya gitmekte olan ve Çorum istikametinden Merzifon'a gelirken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkıp devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu olay yerinde 5, hastanede 1 olmak üzere 6 kişinin vefat ettiği, 33 yaralının olduğu, yaralıların çevre hastahanelere sevk edildiği öğrenildi.

AMASYA,(DHA)-