Amasya'da Yolcu Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Gürsel S. idaresindeki 05 HO 1061 plakalı yolcu midibüsü, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde Asım K. yönetimindeki 05 ACR 861 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile midibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.