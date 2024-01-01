Amasya'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi
Amasya'da öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri önlem alırken sürücüler uyarıldı.
Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 yer yer metreye kadar düştü.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Öte yandan Şeyhcui Mahallesi'nden kente bakıldığında görülen sis yoğunluğu dikkati çekti.