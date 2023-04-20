Amasya'da yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi zarar gördü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi zarar gördü.
İlçede etkili olan yağmur sırasında Artıkabat Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Minarenin üst kısmında hasar oluşurken cami ve yanındaki evlerde bulunan elektronik cihazlarında hasar meydana geldi.
Yıldırım düşmesi esnasında camide kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel