Amasya'da Yetiştirilen Jersey İnekler 'Süt Makinesi' Olarak Adlandırılıyor

Amasya'da TİGEM bünyesindeki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen jersey ırkı inekler, ürettiği bol ve birinci sırada gelen kaliteli sütü nedeniyle 'süt makinesi' olarak adlandırılıyor. Diğer ırklarla karşılaştırıldığında yediği yemi en çok süte çeviren bu ineklerden günde ortalama 22 litre süt sağımı gerçekleşiyor.

Amasya'da TİGEM bünyesindeki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen jersey ırkı inekler, ürettiği bol ve birinci sırada gelen kaliteli sütü nedeniyle 'süt makinesi' olarak adlandırılıyor. Diğer ırklarla karşılaştırıldığında yediği yemi en çok süte çeviren bu ineklerden günde ortalama 22 litre süt sağımı gerçekleşiyor.

"Bunlara 'süt makinesi' diyebiliriz"

Sütünün yağ oranı yüzde 5 civarında ve proteini çok yüksek olan jersey ırkının cüsse olarak daha küçük görünmesine rağmen diğer ırklara göre yemi az tükettiği halde çok miktarda süt verimi sağlıyor. Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "Laktasyonda 6 bin litreye kadar süt vermektedir. İşletmemizde günlük ortalama süt verimleri 22 litre. Bunlara 'süt makinesi' diyebiliriz. Çünkü bu inekler yediği yemi en çok süte çeviren bir ırk" dedi.

Gebe düve ve damızlık satışları var

Bin 157 jersey ırkı büyükbaşın bulunduğu işletmede 410 sağılır inekten elde edilen sütlerin günlük satıldığını anlatan Muhammet Altıparmak, "Yetiştirdiğimiz sığırlara talep çok. Gebe düve olarak satışı yapıyoruz. Bunun yanında erkek damızlık satışlarımız da devam ediyor" diye konuştu.

Buzağılara özel bakım

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede doğan buzağılar özel bölmelerde yetiştiriliyor. Beslenmeleri ve takipleri veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor. - AMASYA