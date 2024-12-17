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Amasya'da Yerli Malı Haftası'nda TUSAŞ Araçları Tanıtıldı

Amasya'da Yerli Malı Haftası'nda TUSAŞ Araçları Tanıtıldı
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Amasya'da Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin geliştirdiği araçların maketleri öğrencilere tanıtıldı. Okul müdürü Selami Nabi Erdoğan, etkinlik ile öğrencilerin savunma sanayisinin gelişimini görmelerini hedeflediklerini belirtti.

Amasya'da ilkokul öğrencilerine Yerli Malı Haftası dolayısıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ( Tusaş ) geliştirdiği araçlar tanıtıldı.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğretmenleri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla TUSAŞ'tan, KAAN, HÜRJET, ATAK, HÜRKUŞ, GÖKBEY VE AKSUNGUR'un maketlerini talep etti.

TUSAŞ tarafından gönderilen ve okulun girişine konulan araçların maketleri, görevlendirilen öğrenciler tarafından arkadaşlarına tanıtıldı.

Okul müdürü Selami Nabi Erdoğan, AA muhabirine, Yerli Malı Haftası'nda farklı bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.

Öğrencilere savunma sanayisinin ne kadar geliştiğini göstermek istediklerini anlatan Erdoğan, "Yerli Malı Haftası'nda istedik ki sadece elma, portakal, mandalina, ceviz gibi ürünleri tanıtmayalım. Bunlar da tabii ki yerli ürünlerimiz ama bunun yanında çok şükür savunma sanayimiz olsun, diğer sanayi kollarımızda çok güzel gelişmeler oldu. TUSAŞ'ımızdan yaptıkları araçlarla ilgili maketler talep ettik. Bu vesileyle farklı bir Yerli Malı Haftası geçirmiş olduk." diye konuştu.

Öğretmenlerden Turgut Öztürk de milli savunma sanayisine ait model uçaklarla öğrencilere milli bilinç kazandırmayı istediklerini kaydetti.

Öğrencilerden 7 yaşındaki Cihan Suşehirli ise programda HÜRJET'i tanıttığını ifade etti.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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