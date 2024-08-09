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Amasya'da Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

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Amasya'nın Suluova ilçesinde müftülük tarafından yaz Kur'an kursları arası geleneksel futbol turnuvası düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmeleri için yapıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde müftülük tarafından yaz Kur'an kursları arası geleneksel futbol turnuvası düzenlendi.

Halı sahada düzenlenen etkinliğin öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmeleri için düzenlendiğini belirten İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, 50 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 3 bin kadar öğrenci ile yaz kurslarının devam etiğini, futbol turnuvasına ise 30 kurstan 400 kadar öğrencinin katıldığı belirtti.

Turnuvada dereceye giren takım ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Şafak Gürçam ise burada yaptığı konuşmasında, "Spor dostluk ve kardeşliktir. Kaybedenin olmadığı bu turnuvada amaç öğrencilerin kaynaşması, birlik ve beraberliğinin pekişmesidir. Yaz kurslarında dini ve ahlaki bilgiler edinirken birbirinizle böyle kaynaşma ortamlarının oluşturulması kıymetlidir. Emeği geçenlere ve katılan öğrencilere teşekkür ediyorum." Dedi.

Konuşmaların ardından turnuvada 1. olan Deveci Camisi, 2. olan Kılıçaslan Camisi ve 3. olan Şehzade Camisi takımlarına Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun ve İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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