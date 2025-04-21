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Amasya'da Yaya Geçidini Kullanmayarak Karşıya Geçen Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Amasya'da Yaya Geçidini Kullanmayarak Karşıya Geçen Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Amasya'da, 10 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A., otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA'da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Arif A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı Mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Mobese kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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