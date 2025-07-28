Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

AMASYA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı A.P. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Suluova Kavşağı yönünden Taşova Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.K.U. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.P.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı A.P., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde A.P.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA