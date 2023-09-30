Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, aynı aileden dört kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa K.B. yönetimindeki 05 ADD 727 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin'e çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaleköylüoğlu ve Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, kazada otomobil sürücüsü Mustafa K.B. ile eşi Serpil B., çocukları A.T.B (6) ve M.A.B (8) de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaleköylüoğlu ve Şahin'in cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.