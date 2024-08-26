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Amasya'da Yavru Leylek Tedavi Altına Alındı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bitkin halde bulunan yavru leylek tedavi altına alındı. Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bitkin halde bulunan yavru leylek tedavi altına alındı.

Aykut Temiz, yol kenarında bitkin halde bir leylek yavrusu buldu.

Leyleği ilçedeki iş yerine götüren Temiz, durumu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince teslim alınan leylek yavrusu, tedavi altına alındı.

Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Taşova amasya Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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