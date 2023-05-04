Amasya'da yardımcı kaynak kitaplar öğrencilere dağıtıldı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak üzere Amasya'ya gönderdiği ücretsiz yardımcı kaynak kitaplar lise ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak üzere Amasya'ya gönderdiği ücretsiz yardımcı kaynak kitaplar lise ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Amasya Lisesini ziyaret ederek, öğrencilere yardımcı kaynak kitap destek paketini dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in selamını öğretmen ve öğrencilere ileten Türkmen, "Bakanlığımızca öğrencilerimizin yardımcı kaynak ihtiyacının giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına atılan önemli bir adım. Öğrencilerimiz, ders kitaplarının yanında bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklarını da hazır olarak sıralarında buldu. Bakanlığımızca 8. ve 12. sınıflara yönelik ve tüm öğrencilerimize ücretsiz dağıtılan yardımcı kaynaklar, muhteviyat açısından da oldukça önemli." diye konuştu.