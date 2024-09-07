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Amasya'da yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi edilmek üzere Amasya Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan Bedreddin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan baykuş, Amasya Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedaviye alındı.

Peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Güncel

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