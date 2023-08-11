Amasya'da Yanlışlıkla Pet Şişe Atan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Amasya'da banyo kazanının sobasına yakmak için yanlışlıkla içinde benzin bulunan pet şişeyi atan yaşlı adam, alevler içinde kalarak Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Küçükkızılca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Gözüaçık (80) evlerinde duş almak için banyo kazanı sobasını yakmak isterken, yanlışlıkla sobaya ağaç motorunda kullandığı ve içinde benzin bulunan pet şişeyi attı. Bu sırada sobanın parlaması sonucu alevler içinde kalan yaşlı adam, Amasya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Seyit Gözüaçık, hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözüaçık'ın zaman zaman sokakta bulduğu pet şişeleri banyo kazanını yakmada kullandığı öğrenildi. - SAMSUN