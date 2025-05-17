Amasya'da Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Taşova ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Mahallesi'nde M.Ö'ye ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel