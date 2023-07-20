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Amasya'da yangın sonucu 200 balya saman kullanılamaz hale geldi

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Amasya'nın Helvacı Mahallesi'nde Ramazan Tecir'e ait açık alandaki saman balyaları yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Amasya'da yangın sonucu yaklaşık 200 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Helvacı Mahallesi'nde Ramazan Tecir'e ait açık alandaki saman balyalarının yandığını görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Amasya Belediyesi İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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