Amasya'da Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü
Amasya'nın Ovasaray köyünde çıkan yangın, bir tek katlı müstakil evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev yangında tamamen yandı.
AMASYA'nın Ovasaray köyünde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Ovasaray köyündeki müstakil bir evde çıktı. Hamit Çıtır'a ait boş durumdaki tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel