Amasya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Saray Mahallesi'nde Teslime Dursun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen ev sahibi Dursun hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel