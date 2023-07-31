Amasya'da Yanan Tır Alev Topuna Döndü

Amasya'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır alev topuna döndü. Dorseden kurtarılan çekicinin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amasya'da akşam saatlerinde bir tır, Yağcıabdal köyüne giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının büyümesi ile tır kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ve sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Dorseden kurtarılan çekicinin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - AMASYA