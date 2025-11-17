Amasya'da Yanan Evin Yeniden İnşası İçin Destek Müjdesi

Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle yeniden ev yapılacağı müjdesi verildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Kaleköy köyünde evi yanan 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Bakan, devletin aileyi yalnız bırakmayacağını ve el birliğiyle evlerinin yeniden inşa edileceğini belirtti.

Mutluluk duyan yaşlı çift ise Vali Bakan'a teşekkür etti.

Daha sonra Vali Bakan, Kaleköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.