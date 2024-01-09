Amasya'da yalnız yaşayan 91 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu
Üçler Mahallesinde ikamet eden Osman Cinbek'ten bir süredir haber alamayan komşuları, evine gitti. Cimbek'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Cimbek'in evine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Cimbek'in cenazesi, Amasya Belediyesi gasilhanesindeki morga kaldırıldı.
Amasya'da yalnız yaşayan 91 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Üçler Mahallesinde ikamet eden Osman Cinbek'ten bir süredir haber alamayan komşuları, evine gitti.
Cimbek'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Cimbek'in evine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Cimbek'in cenazesi, Amasya Belediyesi gasilhanesindeki morga kaldırıldı.