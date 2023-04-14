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Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis güzel görüntü oluşturdu

Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis güzel görüntü oluşturdu

Güncel Haberler

Amasya'da kent merkezinde yağmur sonrası oluşan sis, kentin üzerini kaplayarak güzel görüntü oluşturdu.

Amasya'da kent merkezinde yağmur sonrası oluşan sis, kentin üzerini kaplayarak güzel görüntü oluşturdu.

Kentin en yüksek kesiminde bulunan Çakallar Mahallesi'nden bakıldığında Amasya'nın üstünü sis bulutlarının kapladığı görüldü.

Çakallar Mahallesi sakinlerinden Ahmet Rasim Seven, "Yağmur sonrası kent sisten gözükmüyordu, adeta denizi andırıyordu. Harika bir görüntü vardı, kentin üstünü sis kaplamıştı. Ben de bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf çektim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Güncel Haberler

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