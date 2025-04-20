Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: İnşaat ruhsatı için '1 villa, 4 daire istendi' iddiası

Kirli pazarlık iddiası! Villa ve dairelere karşılık ruhsat

Amasya'da Yağmur Sonrası Görsel Şölen: Gökkuşağı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da kısa süreli sağanak yağış sonrası oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntülerle seyircilere görsel bir şölen sunuyor.

AMASYA'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Kartpostallık bir görüntü oluşturan ve uzun süre kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.