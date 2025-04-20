Amasya'da Yağmur Sonrası Görsel Şölen: Gökkuşağı

AMASYA'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Kartpostallık bir görüntü oluşturan ve uzun süre kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA