Amasya'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı
Amasya'da etkili olan kısa süreli sağanak yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, kentteki birçok noktanın sakinlerine görsel bir şölen sundu.
AMASYA'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Kartpostallık bir görüntü oluşturan ve uzun süre kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel