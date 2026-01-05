Amasya'da Yaban Domuzu Sürüsü Yerleşim Yerine İndi
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi yakınında yaban domuzu sürüsü, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Domuzlar, karlı alanda sürü halinde dolaşırken kaydedildi.
AMASYA'da, yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel