Haberler

Amasya'da Yaban Domuzu Sürüsü Yerleşim Yerine İndi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi yakınında yaban domuzu sürüsü, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Domuzlar, karlı alanda sürü halinde dolaşırken kaydedildi.

AMASYA'da, yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu