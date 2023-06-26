Amasya'da Vinç Yardımıyla Balkon Yangını Söndürüldü

Amasya'da bir evin balkonunda çıkan yangın, yoldan geçen vinç yardımıyla söndürüldü. Şeyhcui Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında bulunan evin balkonunda alevlerin yükselmesi üzerine dairede yaşayanlar çevreden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yoldan geçen bir vinci durdurdu. Vincin sepetine çıkan bir kişi, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.