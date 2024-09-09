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Amasya'da Veliler Öğretmenlerinin Geri Dönmesini İstedi

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Amasya'da bir ilkokulda 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren veliler, okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler de sınıflara girmeyerek, okul duvarlarına 'Öğretmenimizi isteriz' yazılı kağıtlar yapıştırdı.

AMASYA'da, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilkokuldaki 4'üncü sınıfın öğrenci ve velileri, görev yeri değişen öğretmenlerinin geri dönmesini istedi. Veliler, okul bahçesinde beklerken, öğrenciler de sınıflarına girmeyerek, okul duvarlarına 'Öğretmenimizi isteriz' yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Merkezdeki Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda veliler, 4'üncü sınıfa geçen çocuklarının öğretmenlerinin değiştirilmesine tepki için okul bahçesinde toplandı. Veliler, 3 yıl boyunca çocuklarını okutan öğretmenlerinin değiştirilmesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Öğrenciler de okul bahçesinde kağıtlara, 'Öğretmenimizi isteriz' yazarak okul duvarına yapıştırdı.

Velilerden Selin Gencel, öğretmenleri başka bir okula verildiği için yarı yolda bırakıldıklarını söyleyerek, "Sınıfın mevcudu 21. Öğretmenimiz kadrolu olmadığı ve ataması geldiği için 4'üncü sınıfta bizi yarı yolda bıraktılar. Okulların açılmasına bir hafta kala başka bir okula, Suluova ilçesine verdiler. Öğretmenimizi geri istiyoruz. Bu çocuklar, 1'inci sınıf öğrencisi değil; hepsi 4'üncü sınıf öğrencisi, aklı yerinde çocuklar. Bu sene son senemiz. Son senemiz niye heba olsun" dedi. Veliler, okul bahçesinde beklerken, öğrenciler de sınıflarına girmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim Güncel Amasya

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