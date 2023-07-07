Amasya'da Vatandaşın Bulduğu Para Sahibine Ulaştırıldı

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyen Eyüp Kızılboğa, yolda bulduğu parayı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, paranın Adem Aşık'a ait olduğu belirlendi. Aşık'a düşürdüğü para polislerce teslim edildi ve Aşık, Kızılboğa'ya teşekkür etti.

Amasya'da vatandaşın yolda bulup teslim ettiği para, polis tarafından sahibine ulaştırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyen Eyüp Kızılboğa, yerde bir miktar para olduğunu fark etti. Kızılboğa, parayı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verdi.

Polis ekiplerince, 10 bin lira olduğu belirlenen paranın Adem Aşık'a ait olduğunu anlaşıldı.

Aşık'a, düşürdüğü parası polislerce tutanak karşılığı teslim edildi.

Bu paraya ihtiyacı olduğunu ve bulunmasına çok sevindiği dile getiren Aşık, Kızılboğa'ya teşekkür etti.