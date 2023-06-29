Amasya'da uyuşturucu üreticileri tutuklandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesinde 2 şüphelinin nehir kenarında kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Nehir kenarındaki alanı takibe alan ekipler, şüpheliler M.C. ve Ş.Ü'yü suçüstü yakaladı. Ekim alanında yapılan aramada, 11 kilo 550 gr kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.