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Amasya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 14:09 Güncelleme: 14:10 Abone Ol

Amasya'da düzenlenen ve 'Duman05' adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.