Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Meray uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 993,3 gram metamfetamin bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon Hisarcık Amasya Güncel Haberler

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