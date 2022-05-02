Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Merzifon-Samsun kara yolunda bir otomobili durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan ve içinde 4 kişi bulunan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurdu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan B.Ö, H.A, V.B. ve İ.T. yakalandı.

Otomobildeki aramada, 5 bin 96 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.Ö, H.A. ve İ.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, V.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Haberler

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